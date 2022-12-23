Знесення драмтеатру у Маріуполі: росіяни пішли на чергову цинічну хитрість (відео)

Окупанти знищують місце одного зі своїх військових злочинів

У тимчасово окупованому Маріуполі, в якому загинули тисячі мирних українців через російські бомбардування, окупанти продовжують досягати нових вершин цинізму. Під виглядом реконструкції будівлі драмтеатру відбувається чергова спроба приховувати злочини проти наших громадян.

Як зазначив радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко, зараз росіяни знищують місце одного зі своїх військових злочинів — драматичний театр.

"Окупанти навіть не приховують своїх намірів. Отже, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілком як "основу реконструкції"", — розповідає чиновник.

Це означає, що демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування.

"Понад 300 маріупольців загинули. Весь світ здригнувся. А росіяни продовжують цинічно вдавати нічого", — підкреслив Андрющенко.

Також Андрющенко висловив упевненість, що правду росіянам все одно не вдасться приховати, адже існує достатня кількість відеодоказів, показань свідків і тих, хто вижив, які говорять про військовий злочин.

Крім того, чиновник заявив, що влаштовувати забудови на кістках загиблих росіянам вже не вперше.

"За останні 100 років росіяни будують драмтеатр на кістках загиблих буквально. За радянських часів він був збудований у місці поховання солдатів вермахту, які були ексгумовані лише у 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців", — розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що трагедія у маріупольському драмтеатрі сталася, коли російські війська скинули на нього авіабомби. Будівля театру у центрі була гуманітарним штабом — роздавали ліки, воду, їжу. Тут збиралися ті, хто планував евакуацію. Дані про жертви різняться — підтвердити вдалося імена не всіх жертв, їх точну кількість невідомо, адже тіла були невідомі.