Чи наважаться в росії на новий масштабний наступ: несподіваний прогноз Арестовича

путін вже думає інакше

Радник офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, чи наважиться росія на новий масштабний наступ.

На думку Арестовича, яке він висловив в інтерв’ю Наталії Мосейчук, кремлівський диктатор не ухвалить рішення про новий масштабний наступ на Україну. Також він зазначив, що зараз путін вже "інакше приймає рішення".

"Я думаю, що він не ухвалить рішення наступати. Він уже в перспективі особистої загибелі дивиться, особистої політичної поразки", — арештович.

Радник ОПУ вважає, що в росії є розуміння того, що якщо російські кращі кадрові частини не впоралися з поставленими завданнями, то чекати на великі подвиги від погано озброєних, мобілізованих не доводиться.

"Їм потрібно вирішити обмежені завдання", — додав Арестович.

При цьому Арестович заявив, що вважає президента росії "гранично раціональною людиною, аж до повної відсутності емпатії, емоцій, але в рамках свого ірраціонального світу".

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