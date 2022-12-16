путін не відмовився від своїх цілей: генсек НАТО дав тверезий прогноз щодо майбутньої війни

У НАТО не розраховують на швидку перемогу України

У росії готуються до затяжної війни і, незважаючи на численні поразки, кремлівський диктатор володимир путін не демонструє ознак того, що він готовий відмовитися від своєї стратегічної мети щодо встановлення контролю над усією Україною.

Як повідомляє France24, про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, зараз спостерігаються спроби окупантів провести додаткову мобілізацію сил, а також знайти потрібну для продовження бойових дій зброю.

"Ми не повинні недооцінювати росію. Вона планує довгу війну", — сказав генсек Альянсу.

Він зазначив, що путін готовий до того, що війна затягнеться, а окупанти продовжать робити нові наступи.

Столтенберг прогнозує, що ця війна, як і багато інших, закінчаться за столом переговорів, проте він очікує, що Україні вдасться захистити свою незалежність та суверенітет.

Для цього, каже він, необхідно продовжувати підтримувати ЗСУ зброєю, щоб донести до путіна думку, що він не зможе перемогти військовим шляхом і так чи інакше буде змушений сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що єдиний спосіб подолати російську агресію полягає у наданні Україні більшої кількості бойової техніки у відповідь на кожну запущену на її території ракету або безпілотник.