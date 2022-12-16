путин не отказался от своих целей: генсек НАТО дал трезвый прогноз по будущему войны

В НАТО не рассчитывают на быструю победу Украины

В россии готовятся к затяжной войне и, несмотря на многочисленные поражения, кремлевский диктатор владимир путин не демонстрирует признаков того, что он готов отказаться от своей стратегической цели по установлению контроля над всей Украиной.

Как сообщает France24, об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас наблюдаются попытки оккупантов провести дополнительную мобилизацию сил, а также найти необходимое для продолжения боевых действий оружие.

"Мы не должны недооценивать россию. Она планирует долгую войну", — сказал генсек Альянса.

Он отметил, что путин готов к тому, что война затянется, а оккупанты продолжат совершать новые наступления.

Столтенберг прогнозирует, что эта война, как и многие другие, закончатся за столом переговоров, однако он ожидает, что Украине удастся защитить свою независимость и суверенитет.

Для этого, говорит он, необходимо продолжать поддерживать ВСУ оружием, чтобы донести до путина мысль, что он не сможет победить военным путем и так или иначе будет вынужден сесть за стол переговоров.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что единственный способ преодолеть российскую агрессию заключается в предоставлении Украине большего количества боевой техники в ответ на каждую запущенную по ее территории ракету или беспилотник.