Що може зірвати новий наступ росіян через 2-3 місяці: у Міноборони дали відповідь

Київ ні в якому разі не повинен погоджуватися на заморожування конфлікту з рф, адже це пастка

росія дійсно має на меті здійснити повторний наступ на Київ вже за два-три місяці, аби все ж звалити демократично обрану українцями владу і знищити народ. Однак, для того, щоб ворогу це не вдалося, Україні не потрібно погоджуватися на заморожування військового конфлікту, а також постійно отримувати нову зброю від союзників.

Про це у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" розповів голова Українського центру безпеки та співпраці, радник Міноборони Сергій Кузан, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості повторного наступу росіян у січні — березні 2023 року.

"Я точно знаю, що росіяни мають такий план. Він є логічним продовженням великої стратегії, яку Кремль намагається реалізувати ще з 2014 року. Її мета – повалення демократично обраної влади в Україні. Інструмент досягнення цієї мети – це гібридна війна, яка передбачає застосування і політичних, і економічних, та інформаційних важелів впливу, а також військову операцію. Росіяни прагнуть ліквідувати українську державність та знищити український народ", — пояснив він.

За словами Кузана, наразі росія не може досягнути своєї мети, тому не полишає спроб схилити Україну до певного формату перемир'я, аби хоча б на деякий час призупинити бойові дії. Однак це робиться лише для того, щоб виграти час і накопичити більшу силу: підготувати мобілізованих і виготовити нову зброю для повторного наступу.

"росія немає вільної техніки, яка просто десь стояла і якої можна було б забезпечити нові підрозділи. Для цього слід провести тривалу процедуру розконсервування, провести ремонтні роботи і після цього ця техніка зможе принаймні зрушити з місця", — додав радник.

Водночас українському командуванню вдалося вирахувати кількість часу, необхідну ворогу для поновлення сил. Це близько двох-трьох місяців лише для навчання мобілізованих, адже їх хочуть залучити до нового масштабного наступу, який зараз планують росіяни. З огляду на це, Сили оборони України й надалі повинні знищувати до півтисячі окупантів та велику кількість бойової техніки щоденно, а українське керівництво не вестися на кремлівські хитрощі та відкидати будь-які можливості стосовно перемир'я з агресором. Тобто саме відсутність заморозки боїв не дозволить росіянам підготувати мобілізованих та встигнути розконсервувати техніку до березня

"… Тут ще один фактор – темпи постачання зброї для України. Заморозка – це коли ми не можемо просуватися, і у них немає сил. Якщо у нас буде достатня кількість зброї для того, щоб завдавати противнику значної поразки, далекобійної зброї, ми змушуватимемо їх постійно закривати тілами провали на фронті і, відповідно, тим самим зривати плани ворога", — додав Кузан.

Представник Міноборони також додав, що швидше союзники надаватимуть зброю українця, тим швидше ЗСУ зможуть зірвати криваві плани ворога.

"Відповідно, чим вони будуть меншими, тим більше ми дамо ворогові можливостей накопичити і провести ще якусь наступальну операцію. Вони прагнуть перемогти нас у темпах підготовки", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на тлі побоювань української сторони щодо можливості здійснення росією повторного наступу це питання вирішили прокоментували головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони України Олексій Резніков.