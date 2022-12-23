Коли закінчиться війна в Україні: дипломат дав обнадійливий прогноз, але є умова

ЗСУ мають бути озброєні всім необхідним

Український дипломат Валерій Чалий висловив свою думку щодо того, коли в Україні може закінчитися війна, а також припустив за яких умов це може статися швидко.

На думку Валерія Чалого, яку він висловив в інтерв’ю виданню "НВ", Україні зараз потрібні речі, які дозволять остаточно переломити ситуацію на фронті.

"Основних бойових танків Abrams повно на складах. Leopard-2 — повно. Гаразд, Leopard-2 не повно, а Abrams точно повно. Чому не надати Україні це, через що?", — запитує Чалий.

Дипломат вважає, що якщо згаяти момент (січень — лютий — початок березня) наслідки можуть бути набагато гіршими, а потім вирівнювати їх буде набагато складніше.

"Для цього не потрібно бути військовим експертом, це очевидно. Але для цього потрібна політична сміливість, ось що зараз потрібно", — передає видання слова Чалого.

У той же час Чалий заявив, що у війні всі елементи, навіть зимова форма та логістичне забезпечення відіграють роль і зазначив, що не хотів би, щоб ця війна передавалася на майбутнє. З приводу того, чи можливо закінчити війну якнайшвидше, він сказав наступне:

"Якщо зараз озброїти Збройні сили України так, як їм потрібно, це шанс закінчити цю війну через місяць. менше, говоримо чесно. Ми часто мотивацією, професіоналізмом, винахідливістю [наших військових] вирівнюємо шанси", — Чалий.

При цьому Чалий наголосив, що, на його думку, якщо цього не станеться, то війна може розтягнутися на довго.

"Якщо цього не станеться, це розтягнеться на роки. Це не той сценарій, який потрібен Україні", — сказав Чалий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський історик та політичний оглядач Дмитро Чернишевський припустив, коли закінчиться війна і що буде з путіним.

Також ми повідомляли, що в НАТО озвучили тверезий прогноз щодо майбутньої війни.