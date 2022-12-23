Залучили десятки пожежних машин: у Москві "підгоріла" військова частина (відео)

Інцидент намагаються не афішувати, щоб не привертати увагу до російських військових зайвий раз

В російській федерації продовжуються пожежі — масштабні і не дуже. Не встигли громадяни країни-агресора ліквідувати вогонь на єдиному авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, як на території Москви сталося чергове загоряння. Цього разу вогонь дістався до будівель на території столичної військової частини.

Деталі інциденту розкриває Telegram-канал Baza. На жаль, відомо про пожежу небагато — перші повідомлення до рятувальних служб надійшли близько опівночі за московським часом, ліквідувати ж загоряння вдалося лише ближче до третьої ранку.

За попередніми даними, вогонь охопив гаражні бокси, які знаходяться на території військової частини в московському Східному адміністративному окрузі. Пожежа пошкодила кілька будівель, загалом охопивши територію площею близько 200 квадратних метрів.

Місце пожежі у Москві на карті

До ліквідації було залучено понад десятеро пожежних розрахунків. Дим від загоряння було добре видно місцевим жителям навіть уночі.

Росіяни стверджують, що інцидент обійшовся без постраждалих. Чому виникла пожежа, поки не повідомляється — цілком імовірно, російські військові вкотре знехтували правилами пожежної безпеки.

Варто зазначити, що Москва "підгорає" останнім часом все частіше. На початку грудня масштабно палав торговий центр "Мега Хімки", в результаті чого було пошкоджено близько 18 тисяч квадратних метрів площі. Це загоряння, до речі, містить чимало дивних деталей. Кількома днями пізніше вогонь охопив і ТЦ "Стройпарк".