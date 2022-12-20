У росії масштабна пожежа на газопроводі: вражаюче відео та подробиці

На газопроводі Уренгой — Помари — Ужгород сталося витікання, після чого виникла масштабна пожежа

У росії триває низка масштабних пожеж. Після займання на нафтовому родовищі в Іркутській області сталося НП в Чувашії. Там у вівторок, 20 грудня, трапилося витікання на газогоні Уренгой — Помари — Ужгород, яким "блакитне" паливо із Західного Сибіру через Україну качали до Європи.

Про це повідомляють російські ресурси.

На місце виїхали шість машин МНС. Однак через високу температуру пожежники не можуть підібратися ближче. За словами мешканців довколишніх сіл, поруч знаходиться інтернат. Людей там замкнули у приміщеннях і стежать, щоб ніхто не виходив на вулицю.

Як повідомляють місцеві жителі, займання сталося на магістральній лінії, що проходить між селом Калініне та селом Ямбахтіне.

Вже відомо, що внаслідок вибуху на газогоні загинули три людини, одна постраждала. Усі вони — газовики, які ремонтували трубу. Тим часом у МНС повідомляють, що факельне горіння газу на місці аварії ліквідовано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що декількома днями раніше в Іркутській області рф сталася ще одна масштабна пожежа на нафтопереробному заводі під Ангарськом. Тоді це також списали на технічну несправність.