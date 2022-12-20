В россии масштабный пожар на газопроводе: впечатляющее видео и подробности

На газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошла утечка, после чего возник масштабный пожар

В россии продолжается череда масштабных пожаров. После возгорания на нефтяном месторождении в Иркутской области, произошло ЧП в Чувашии. Там во вторник, 20 декабря, произошла утечка на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, по которому "голубое" топливо из Западной Сибири через Украину. поставляли в Европу.

Об этом сообщают российские ресурсы.

На место выехали шесть машин МЧС. Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.

Как сообщают местные жители, возгорание произошло на магистральной линии, проходящей между селом Калинино и деревней Ямбахтино.

Уже известно, что в результате взрыва на газопроводе погибли три человека погибли, один пострадал. Все они — газовики, ремонтировавшие трубу. А тем временем в МЧС сообщают, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в Иркутской области рф произошел еще один масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ангарском. Тогда это тоже списали на техническую неисправность.