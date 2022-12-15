Взрывной волной сорвало потолки: в россии вспыхнул нефтеперерабатывающий завод (фото, видео)

Взрыву нашли техническое объяснение

В россии что-то взрывается практически каждый день. В этот раз Украину обвинить будет затруднительно — взорвался и загорелся нефтеперерабатывающий завод в Ангарске Иркутской области.

По данным губернатора региона Игоря Кобзева, погибли два человека, еще пятеро пострадали в разной степени. После взрыва возбудили уголовное дело. Предварительной причиной названа загазованность систем технической установки.

Взрыв раздался в около 6 утра по местному времени (по Киеву — около полуночи). Пожар продолжался много часов — его удалось локализовать на двух горящих цистернах с нефтепродуктами и факельном горении газа. Выгорело 2,5 тысячи кв.м. Вспыхнувшую установку охлаждают и проливают.

Пожар удалось потушить через несколько часов

Пожарные проливают завалы

Ангарск на карте рф

В соседних зданиях во время взрыва треснули окна, упал навесной потолок и ощущалась взрывная волна. Свет от пожара было видно далеко вокруг. Возгорание началось на установке для обработки ловушечной нефти (нефтешлам, тяжелая вязкая нефть).

Ранее "Телеграф" рассказывал сразу про два больших пожара в торговых центрах в районе Москвы. Они произошли с интервалом в несколько дней. Горит также и Сибирь — вспыхнул шинный завод в Барнауле.