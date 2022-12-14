"Самовозгорания" и "бавовна" будут продолжаться, пока не сгорит всё

В последние недели все чаще слышно про пожары и "бавовну" на территории россии, — такие инциденты будут случаться все чаще, пока не сгорит вся Москва.

Такое мнение в эфире единого телемарафона вечером 13 декабря озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"То, что у них там происходит на россии, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что не может рассказать, кто причастен к инцидентам, однако озвучил мрачный прогноз для россиян: "Оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни".

Как сообщал "Телеграф", в начале декабря стало известно сразу о шквале "бавовны" на аэродромах под Саратовом, Рязанью и Курском.

9 декабря горел и взрывался большой торговый центр "Мега Химки" в Москве, — он выгорел практически до тла за считанные часы. Тогда же вспыхнул шинный завод в Барнауле Алтайского края россии.

А 12 декабря горел ТЦ "Стройпарк" в Подмосковье.