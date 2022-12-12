Москва продолжает пылать: вспыхнул второй ТЦ за неделю (видео)

Пожар начался утром, пожарные уже работают на месте

В Москве продолжается череда пожаров на окраинах. После масштабного возгорания в ТЦ "Мега Химки", утром 12 декабря вспыхнул ТЦ "Стройпарк" в микрорайоне Саввино на Пригородной улице в городе Балашиха.

Пожар начался около девяти утра, персонал выводят. Прибывшие на место пожарные присвоили возгоранию третий ранг сложности.

По первоначальным данным, вспыхнули стройматериалы на территории ТЦ общей площадью 200 квадратных метров. Огонь перекинулся на первый этаж. Над зданием и окрестностями — клубы черного дыма.

Обновление: площадь пожара стремительно растет. Огнем охвачено уже несколько тысяч кв.м.

Здание ТЦ "Стройпарк" полностью в дыму. Официальная причина пожара не сообщается. О пострадавших также ничего не известно.

Место пожара на карте

Напомним, при пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб охранник. ТЦ выгорел почти полностью, пожар также начался утром и в нем поспешили обвинить рабочих, работавших на крыше. В Москве, кроме пожаров на гражданских объектах, немало проблем принесла и непогода — в декабре на город обрушился тропический ливень. Из-за осадков затопило дороги, отменены десятки рейсов из аэропортов.