Началось с искры? Смертельный пожар в Москве обрастает странностями (видео)

От нескольких магазинов остались лишь несущие конструкции

В Москве продолжают ликвидировать серьезный пожар, произошедший в торговом центре "Мега Химки" утром 9 декабря. Очевидцы утверждают, что из-за огня в гипермаркете стройматериалов произошло около 12 взрывов — детонировали баллоны с пропаном. Также стало известно, что на месте инцидента обнаружили погибшего — им оказался один из охранников ТЦ.

Больше подробностей сообщают росСМИ, Telegram-каналы Baza и SHOT. На данный момент основное возгорание почти ликвидировано, однако несколько очагов еще тлеют.

Гипермаркет "Оби", с которого и начался пожар, выгорел практически дотла — от огромного здания остались лишь несущие конструкции.

Здание уже догорает

Несмотря на предыдущие заявления о вероятном поджоге или коротком замыкании электропроводки, специалисты уже озвучили наиболее вероятную причину происшествия, что звучит весьма странно, учитывая время начала пожара (раннее утро). Вину пытаются переложить на рабочих, которые занимались установкой металлической конструкции на кровле здания. Как утверждают СМИ, во время ремонта использовалась электросварка, искра от которой могла поджечь палету, вследствие чего огонь быстро распространился.

Некоторые источники утверждают, что во время последней ноябрьской проверки нарушений пожарной безопасности ни в "Оби", ни в самом ТЦ "Мега" обнаружено не было. Но при этом еще год назад в строительном гипермаркете нарушили около 50 норм.

Масштабный пожар стал причиной гибели охранника ТЦ Сергея Смурова. Известно, что он пострадал не от огня, а получил серьезную травму головы — вероятно, из-за обломков, разлетающихся во время взрыва. Еще 19 человек эвакуировали из здания. В администрации магазина уже поспешили объявить, что Смуров мог погибнуть из-за того, что решил вернуться на парковку за своим автомобилем после эвакуации.

Магазин почти догорел

ТЦ Мега Химки в Москве на карте

Добавим, что убытки от пожара являются рекордными — около 20-30 млрд рублей. Все пострадавшие объекты имели страховку, поэтому, вероятней всего, владельцы получат возмещение.

Помимо Москвы 9 декабря с огнем пришлось бороться и спасателям Барнаула — в городе загорелся завод по производству шин.