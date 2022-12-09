Москва в огне: популярный торговый центр выгорел почти дотла (впечатляющие видео)

Первые спасатели прибыли на место происшествия лишь спустя двадцать минут после того, как сработала сигнализация

В Москве продолжаются масштабные пожары на гражданских объектах. Утром 9 декабря масштабное возгорание началось в здании торгового центра "Мега Химки", что на Ленинградском шоссе. Огонь, изначально вспыхнувший в крупном строительном гипермаркете, постепенно перебрасывается и на другие части здания. Согласно последним данным, пожаром уже охвачено около 18 тысяч квадратных метров площади.

Об этом сообщают различные росСМИ, а также местные Telegram-каналы. Ситуация меняется едва ли не ежеминутно, ведь из-за огня в строительном отделе на месте регулярно звучат взрывы — детонируют промышленные газовые баллоны, а также емкости с краской.

Изначально загорелся магазин "Оби" — он уже выгорел полностью. Во многом распространению огня помогло количество деревянных конструкций в здании, а также мебельные отделы. После этого пожар начал "переползать" и на соседние строения, устраивая обвалы кровли и стен.

Пожару изначально был присвоен четвертый ранг сложности. Однако даже это не помогло спасателям прибыть более оперативно — первые отряды появились возле "Мега Химок" только спустя 20 минут после того, как сработала сигнализация. На данный момент пожарных пришлось отвести от здания из-за регулярных взрывов, происходящих внутри. По этой же причине МЧС не задействует авиацию для ликвидации пожара.

ТЦ Мега Химки на карте

Первым загорелся магазин "Оби"

Огонь видно издалека

В росСМИ отмечают, что никакой информации о пострадавших не поступало. Однако, по неподтвержденным данным, внутри ТЦ могли находиться люди. Причина начала такого масштабного пожара пока не установлена.

UPD. По некоторым данным, причиной такого крупного пожара мог стать умышленный поджог. Эту версию рассматривают как основную, но не отбрасывают и вероятность короткого замыкания.

Отметим, что некоторые украинцы уже весьма справедливо (учитывая количество разрушенных российской армией украинских ТЦ) отреагировали на происходящее.

Впрочем, регулярные пожары происходят не только в российской столице. Накануне "Телеграф" рассказывал о переполохе в Белгородской области, который начался из-за возгорания якобы после "прилетов" со стороны ВСУ.

Также мы показывали фото и видео с недавнего пожара на аэродроме Курска.