Губернатор Белгородщины обвиняет Украину

Утром восьмого декабря жители белгорода и части белгородской области россии сообщали о громких звуках. В частности, стало известно про громкий "хлопок" в Яковлево. Отметим, что этот населенный пункт находится на севере российского региона вдали от украинской границы.

Взрыв в Яковлево прозвучал после 8 утра. После него начался пожар, сообщалось что есть разрушения в следствие ударной волны. Местные жители продолжают слышать "хлопки", предполагается, что работает ПВО.

Губернатор Белгородской области уточнил, что взрыв раздался в поселке в Яковлевском городском округе в результате якобы обстрела ВСУ. Пострадавших предварительно нет. Среди повреждений — пострадала линия электропередач. Полыхающий пожар он не комментирует.

Яковлево — поселок городского типа с населением в чуть больше 2,5 тысячи человек, который входит в яковлевский городской округ, но не является его административным центром. Находится на расстоянии чуть более 50 км от ближайшей точки на границе Украины.

Яковлево на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал про взрывы в россии, которые привели к повреждениям самолетов-бомбардировщиков на аэродромах. Их причиной якобы стали украинские беспилотники, залетевшие в тыл россии на сотни километров.