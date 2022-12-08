В 50 км от границы с Украиной: в Белгородской области рф пожар после "прилетов" (видео)
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Губернатор Белгородщины обвиняет Украину
Утром восьмого декабря жители белгорода и части белгородской области россии сообщали о громких звуках. В частности, стало известно про громкий "хлопок" в Яковлево. Отметим, что этот населенный пункт находится на севере российского региона вдали от украинской границы.
Взрыв в Яковлево прозвучал после 8 утра. После него начался пожар, сообщалось что есть разрушения в следствие ударной волны. Местные жители продолжают слышать "хлопки", предполагается, что работает ПВО.
Губернатор Белгородской области уточнил, что взрыв раздался в поселке в Яковлевском городском округе в результате якобы обстрела ВСУ. Пострадавших предварительно нет. Среди повреждений — пострадала линия электропередач. Полыхающий пожар он не комментирует.
Яковлево — поселок городского типа с населением в чуть больше 2,5 тысячи человек, который входит в яковлевский городской округ, но не является его административным центром. Находится на расстоянии чуть более 50 км от ближайшей точки на границе Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал про взрывы в россии, которые привели к повреждениям самолетов-бомбардировщиков на аэродромах. Их причиной якобы стали украинские беспилотники, залетевшие в тыл россии на сотни километров.