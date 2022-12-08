Укр

В 50 км от границы с Украиной: в Белгородской области рф пожар после "прилетов" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр из видео с пожаром в яковлево
Кадр из видео с пожаром в яковлево

Губернатор Белгородщины обвиняет Украину

Утром восьмого декабря жители белгорода и части белгородской области россии сообщали о громких звуках. В частности, стало известно про громкий "хлопок" в Яковлево. Отметим, что этот населенный пункт находится на севере российского региона вдали от украинской границы.

Взрыв в Яковлево прозвучал после 8 утра. После него начался пожар, сообщалось что есть разрушения в следствие ударной волны. Местные жители продолжают слышать "хлопки", предполагается, что работает ПВО.

Губернатор Белгородской области уточнил, что взрыв раздался в поселке в Яковлевском городском округе в результате якобы обстрела ВСУ. Пострадавших предварительно нет. Среди повреждений — пострадала линия электропередач. Полыхающий пожар он не комментирует.

Яковлево — поселок городского типа с населением в чуть больше 2,5 тысячи человек, который входит в яковлевский городской округ, но не является его административным центром. Находится на расстоянии чуть более 50 км от ближайшей точки на границе Украины.

Яковлево на карте
Яковлево на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал про взрывы в россии, которые привели к повреждениям самолетов-бомбардировщиков на аэродромах. Их причиной якобы стали украинские беспилотники, залетевшие в тыл россии на сотни километров.

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#Взрыв #Белгородская область