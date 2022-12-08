У 50 км від кордону з Україною: в Білгородській області рф пожежа після "прильотів" (відео)

Губернатор Білгородщини звинувачує Україну

Вранці восьмого грудня жителі білгорода та частини білгородської області росії повідомляли про гучні звуки. Зокрема, стало відомо про гучну "бавовну" в Яковлєвому. Зазначимо, що цей населений пункт знаходиться на півночі російського регіону далеко від українського кордону.

Вибух у Яковлєво пролунав після 8 ранку. Після нього почалася пожежа, повідомлялося, що є руйнування внаслідок ударної хвилі. Місцеві жителі продовжують чути "бавовну", передбачається, що працює ППО.

Губернатор Білгородської області уточнив, що вибух пролунав у селищі в Яковлівському міському окрузі внаслідок нібито обстрілу ЗСУ. Постраждалих заздалегідь немає. Серед пошкоджень постраждала лінія електропередач. Палаючу пожежу він не коментує.

Яковлєво — селище міського типу з населенням трохи більш як 2,5 тисячі осіб, яке входить до Яковлівського міського округу, але не є його адміністративним центром. Знаходиться на відстані трохи понад 50 км від найближчої точки на кордоні України.

Яковлєво на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в росії, які призвели до пошкоджень літаків-бомбардувальників на аеродромах. Їхньою причиною нібито стали українські безпілотники, які залетіли в тил росії на сотні кілометрів.