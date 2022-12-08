У 50 км від кордону з Україною: в Білгородській області рф пожежа після "прильотів" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 861
Губернатор Білгородщини звинувачує Україну
Вранці восьмого грудня жителі білгорода та частини білгородської області росії повідомляли про гучні звуки. Зокрема, стало відомо про гучну "бавовну" в Яковлєвому. Зазначимо, що цей населений пункт знаходиться на півночі російського регіону далеко від українського кордону.
Вибух у Яковлєво пролунав після 8 ранку. Після нього почалася пожежа, повідомлялося, що є руйнування внаслідок ударної хвилі. Місцеві жителі продовжують чути "бавовну", передбачається, що працює ППО.
Губернатор Білгородської області уточнив, що вибух пролунав у селищі в Яковлівському міському окрузі внаслідок нібито обстрілу ЗСУ. Постраждалих заздалегідь немає. Серед пошкоджень постраждала лінія електропередач. Палаючу пожежу він не коментує.
Яковлєво — селище міського типу з населенням трохи більш як 2,5 тисячі осіб, яке входить до Яковлівського міського округу, але не є його адміністративним центром. Знаходиться на відстані трохи понад 50 км від найближчої точки на кордоні України.
Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в росії, які призвели до пошкоджень літаків-бомбардувальників на аеродромах. Їхньою причиною нібито стали українські безпілотники, які залетіли в тил росії на сотні кілометрів.