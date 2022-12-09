Москва у вогні: популярний торговий центр вигорів майже вщент (вражаючі відео)

Перші рятувальники прибули на місце події лише через двадцять хвилин після того, як спрацювала сигналізація

У Москві продовжуються масштабні пожежі на цивільних об’єктах. Вранці 9 грудня масштабне загоряння розпочалося у будівлі торгового центру "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе. Вогонь, який початково спалахнув у великому будівельному гіпермаркеті, поступово перекидається і на інші частини будівлі. Згідно з останніми даними, пожежею вже охоплено близько 18 тисяч метрів квадратних площі.

Про це повідомляють різні росЗМІ, а також місцеві Telegram-канали. Ситуація змінюється чи не щохвилини, адже через вогонь у будівельному відділі на місці регулярно лунають вибухи — детонують промислові газові балони, а також ємності з фарбою.

Спочатку загорівся магазин "Обі" — він уже вигорів повністю. Багато в чому поширенню вогню допомогла кількість дерев’яних конструкцій у будівлі, а також меблеві відділи. Після цього пожежа почала "переповзати" і на сусідні будівлі, влаштовуючи обвали покрівлі та стін.

Пожежі початково було присвоєно четвертий ранг складності. Однак навіть це не допомогло рятувальникам прибути оперативніше — перші загони з’явилися біля "Мега Хімок" лише через 20 хвилин після того, як спрацювала сигналізація. Наразі пожежників довелося відвести від будівлі через регулярні вибухи, що відбуваються всередині. З цієї ж причини МНС не задіяє авіацію для ліквідації пожежі.

ТЦ Мега Хімки на карті

Першим загорівся магазин "Обі"

Вогонь видно здалеку

У росЗМІ зазначають, що жодної інформації про постраждалих не надходило. Однак, за непідтвердженими даними, усередині ТЦ могли бути люди. Причину початку такої масштабної пожежі поки не встановлено.

UPD. За деякими даними, причиною такої великої пожежі міг стати навмисний підпал. Цю версію розглядають як основну, але не відкидають і можливість короткого замикання.

Зазначимо, що деякі українці вже дуже справедливо (з огляду на кількість зруйнованих російською армією українських ТЦ) відреагували на те, що відбувається.

Втім, регулярні пожежі відбуваються не лише у російській столиці. Напередодні "Телеграф" розповідав про переполох у Білгородській області, який розпочався через загоряння нібито після "прильотів" з боку ЗСУ.

Також ми показували фото та відео з нещодавньої пожежі на аеродромі Курська.