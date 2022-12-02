З’явилося відео масштабної пожежі у Москві: мер Собянін у цей час їздив "копати окопи"

У росії триває "сезон" пожеж

У російській столиці Москві спалахнула ще одна потужна пожежа за останні два тижні. Цього разу масштабний спалах трапився на Мікоянівському м’ясокомбінаті, що на південному сході міста.

Як повідомляють російські телеграм-канали, наразі відомо про те, що вогонь поширився на дах будівлі, а його масштаби є досить широкими, щоб існувала загроза початку пожежі і в сусідніх будівлях.

На місці працюють рятувальники, які оголосили про підвищений рівень небезпеки. При цьому навіть порушувалося питання необхідності застосування пожежної авіації.

Повідомляється, що з будівлі евакуювали дванадцятеро людей, за попередніми даними, постраждалих немає.

Загалом на місці працюють 100 пожежників та 30 одиниць спеціальної техніки.

Водночас у російських телеграм-каналах повідомляється, що міський голова сергій собянин у цей час перебував "на лінії оборони"

Як повідомлялося раніше, 30 листопада у Брянській області сталася масштабна пожежа на нафтобазі, після чого в мережі одразу почали будувати версії про нібито удар українського безпілотника.

Пізніше того ж дня надійшла інформація про те, що Пермі спалахнула одна з найбільших теплоелектроцентралей (ТЕЦ), розташована на території Індустріального району. Внаслідок події двоє людей отримали травми.