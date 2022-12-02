Появилось видео масштабного пожара в Москве: мэр Собянин в это время ездил на Донбасс

В россии продолжается "сезон" пожаров

В российской столице Москве вспыхнул еще один мощный пожар за последние две недели. На сей раз масштабное возгорание случилось на Микояновском мясокомбинате, что на юго-востоке города.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в настоящее время известно о том, что огонь распространился на крышу здания, а его масштабы достаточно обширны, чтобы существовала угроза начала пожара и в соседних зданиях.

На месте работают спасатели, которые объявили о повышенном уровне опасности. При этом даже поднимался вопрос о необходимости применения пожарной авиации.

Сообщается, что из здания эвакуировали двенадцать человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

Всего на месте работают 100 пожарных и 30 единиц специальной техники.

Вместе с тем в российских телеграм-каналах сообщается, что городской глава сергей собянин в это время находился "на линии обороны"

Как сообщалось ранее, 30 ноября в Брянской области случился масштабный пожар на нефтебазе, после чего в сети сразу начали строить версии о якобы ударе украинского беспилотника.

Позже в тот же день поступила информация о том, что в Перми вспыхнула одна из крупнейших теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), расположенная на территории Индустриального района. Вследствие происшествия два человека получили травмы.