Появилось видео масштабного пожара в Москве: мэр Собянин в это время ездил на Донбасс
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В россии продолжается "сезон" пожаров
В российской столице Москве вспыхнул еще один мощный пожар за последние две недели. На сей раз масштабное возгорание случилось на Микояновском мясокомбинате, что на юго-востоке города.
Как сообщают российские телеграм-каналы, в настоящее время известно о том, что огонь распространился на крышу здания, а его масштабы достаточно обширны, чтобы существовала угроза начала пожара и в соседних зданиях.
На месте работают спасатели, которые объявили о повышенном уровне опасности. При этом даже поднимался вопрос о необходимости применения пожарной авиации.
Сообщается, что из здания эвакуировали двенадцать человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Всего на месте работают 100 пожарных и 30 единиц специальной техники.
Вместе с тем в российских телеграм-каналах сообщается, что городской глава сергей собянин в это время находился "на линии обороны"
Как сообщалось ранее, 30 ноября в Брянской области случился масштабный пожар на нефтебазе, после чего в сети сразу начали строить версии о якобы ударе украинского беспилотника.
Позже в тот же день поступила информация о том, что в Перми вспыхнула одна из крупнейших теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), расположенная на территории Индустриального района. Вследствие происшествия два человека получили травмы.