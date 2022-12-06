Гарно горить: з’явилися нові відео пожежі на аеродромі у Курську

Російські рятувальники намагаються впоратися із загорянням уже кілька годин

У Курську триває масштабна пожежа на місцевому аеродромі, що спалахнула вранці 6 грудня. Місцева влада стверджує, що на місці від самісінького початку працюють пожежники та рятувальники, проте поки їхні зусилля з ліквідації вогню не увінчалися успіхом.

Як зазначають російські Telegram-канали, над містом усе ще видно величезний стовп чорного диму, який фіксують жителі різних районів Курська. При цьому поширюється інформація, начебто більшість мешканців не чули жодного шуму, а аеродром — не постраждав.

Також місцева влада оголосила, що вогонь охопив місцевий нафтонакопичувач.

Ранкові фото спалаху на аеродромі

Пізніші знімки пожежі на аеродромі

Відповідальність за інцидент, звісно ж, намагаються покласти на українських військових, які нібито "вчинили диверсію". Жодних підтверджень цієї версії росіянами опубліковано не було.

Додамо, що Курська область є прикордонною – на заході вона є сусідкою Сумщини.

Курський аеродром, де спалахнула пожежа

Це вже не перша серйозна "бавовна", що трапилася за останні дні в росії. Як уже писав "Телеграф", напередодні потужні вибухи пролунали у Саратовській та Рязанській областях. В обох випадках атака відбувалася на аеродромах, де розташована військова техніка.

Подібна ситуація не сподобалася багатьом росіянам, які одразу розвели паніку в соціальних мережах, обурюючись відсутності нормальних систем ППО.