Почалося з іскри? Смертельна пожежа в Москві обростає дивними деталями (відео)

Від кількох магазинів залишилися лише несучі конструкції

У Москві продовжують ліквідувати серйозну пожежу, яка сталася в торговому центрі "Мега Хімки" вранці 9 грудня. Очевидці стверджують, що через вогонь у гіпермаркеті будматеріалів відбулося близько 12 вибухів — детонували балони із пропаном. Також стало відомо, що на місці інциденту виявили загиблого – ним виявився один із охоронців ТЦ.

Більше подробиць повідомляють росЗМІ, Telegram-канали Baza та SHOT. Наразі основне займання майже ліквідоване, проте кілька вогнищ ще тліють.

Гіпермаркет "Обі", з якого і почалася пожежа, вигорів практично вщент — від величезної будівлі залишилися лише несучі конструкції.

Будівля вже догоряє

Попри попередні заяви про ймовірний підпал або коротке замикання електропроводки, фахівці вже озвучили найбільш ймовірну причину пригоди, що звучить дуже дивно з огляду на час початку пожежі (над ранок). Провину намагаються перекласти на робітників, які займалися встановленням металевої конструкції на покрівлі будівлі. Як стверджують ЗМІ, під час ремонту використовували електрозварювання, іскра від якого могла підпалити палету, що призвело до швидкого поширення вогню.

Деякі джерела стверджують, що під час останньої перевірки у листопаді жодних порушень пожежної безпеки ні в "Обі", ні в самому ТЦ "Мега" виявлено не було. Однак ще рік тому у будівельному гіпермаркеті було порушено близько 50 норм.

Масштабна пожежа спричинила загибель охоронця ТЦ Сергія Смурова. Відомо, що він постраждав не від вогню, а отримав серйозну травму голови — ймовірно через уламки, що розліталися під час вибуху. Ще 19 людей евакуювали з будівлі. В адміністрації магазину вже поквапилися оголосити, що охоронець міг загинути через те, що вирішив повернутись на парковку по свій автомобіль після евакуації.

Магазин майже догорів

ТЦ Мега Хімки у Москві на карті

Додамо, що збитки від пожежі є рекордними — близько 20-30 млрд рублів. Усі постраждалі об’єкти мали страховку, тому, найімовірніше, власники отримають відшкодування.

Крім Москви 9 грудня з вогнем довелося боротися і рятувальникам Барнаула — у місті спалахнув завод із виробництва шин.