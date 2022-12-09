Не тільки Москва: у росії спалахнув великий завод (відео)

Масштаб займання настільки великий, що пожежникам доводиться використовувати спеціальний поїзд.

Поки що в Москві намагаються ліквідувати серйозну пожежу в торговому центрі "Мега Хімки", на дальньому сході росії теж борються з вогнем. Стихія охопила понад тисячу квадратних метрів шинного заводу в Барнаулі, що в Алтайському краї.

Більше подробиць повідомляють росЗМІ. Загоряння набуло таких великих масштабів, що до його ліквідації залучили понад сотню рятувальників. Також використовується спеціальний пожежний поїзд для подачі води. Варто зазначити, що подібну техніку найчастіше залучають для гасіння пожеж на залізничних об’єктах, проте цього разу вона знадобилася для промислової інфраструктури.

Спочатку вогонь спалахнув в одному із цехів заводу з виробництва шин. Коли пожежники прибули на місце, стихія вже охопила чотириповерхову будівлю, продовжуючи поширюватися і далі.

Стовпи вогню піднімаються високо в небо

Окрім поїзда до ліквідації займання залучено щонайменше 33 одиниці спеціальної техніки. Це не дивно, адже загальна територія, охоплена вогнем, перевищує тисячу квадратів.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок інциденту немає. Проте гасіння триває, а дані уточнюються.

Барнаул на карті росії

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу в Білгородській області, яка почалася напередодні нібито після обстрілу з боку українських військовослужбовців. При цьому росіяни не надали жодних доказів, що ЗСУ вдарили по російській території.