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Не только Москва: в россии вспыхнул крупный завод (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ликвидировать пожар на предприятии прибыло более сотни спасателей Новость обновлена 09 декабря 2022, 08:20
Ликвидировать пожар на предприятии прибыло более сотни спасателей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Масштаб возгорания столь большой, что пожарным приходится использовать специальный поезд

Пока в Москве пытаются ликвидировать серьезный пожар в торговом центре "Мега Химки", на дальнем востоке россии тоже сражаются с огнем. Стихия охватила более тысячи квадратных метров шинного завода в Барнауле, что в Алтайском крае.

Больше подробностей сообщают росСМИ. Возгорание приобрело такие большие масштабы, что к его ликвидации привлекли больше сотни спасателей. Также используется специальный пожарный поезд — для подачи воды. Стоит отметить, что подобную технику чаще всего привлекают для тушения пожаров на железнодорожных объектах, однако в этот раз он понадобился для промышленной инфраструктуры.

Изначально огонь вспыхнул в одном из цехов завода по производству шин. Когда пожарные прибыли на место, стихия уже овладела четырехэтажным зданием, продолжая распространяться и дальше.

Барнаул пожар сегодня
Столбы огня поднимаются высоко в небо

Помимо поезда к ликвидации возгорания привлечено минимум 33 единицы специальной техники. Это и не удивительно, ведь общая территория, охваченная огнем, превышает тысячу квадратов.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Однако тушение продолжается, а данные — уточняются.

Барнаул карта
Барнаул на карте россии

Ранее "Телеграф" рассказывал, о пожаре в Белгородской области, который начался накануне якобы после обстрела со стороны украинских военнослужащих. При этом россияне не предоставили никаких доказательств тому, что ВСУ ударили по российской территории.

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#Пожар #Россия #Алтайский край #Барнаул