Масштаб возгорания столь большой, что пожарным приходится использовать специальный поезд

Пока в Москве пытаются ликвидировать серьезный пожар в торговом центре "Мега Химки", на дальнем востоке россии тоже сражаются с огнем. Стихия охватила более тысячи квадратных метров шинного завода в Барнауле, что в Алтайском крае.

Больше подробностей сообщают росСМИ. Возгорание приобрело такие большие масштабы, что к его ликвидации привлекли больше сотни спасателей. Также используется специальный пожарный поезд — для подачи воды. Стоит отметить, что подобную технику чаще всего привлекают для тушения пожаров на железнодорожных объектах, однако в этот раз он понадобился для промышленной инфраструктуры.

Изначально огонь вспыхнул в одном из цехов завода по производству шин. Когда пожарные прибыли на место, стихия уже овладела четырехэтажным зданием, продолжая распространяться и дальше.

Столбы огня поднимаются высоко в небо

Помимо поезда к ликвидации возгорания привлечено минимум 33 единицы специальной техники. Это и не удивительно, ведь общая территория, охваченная огнем, превышает тысячу квадратов.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Однако тушение продолжается, а данные — уточняются.

Барнаул на карте россии

Ранее "Телеграф" рассказывал, о пожаре в Белгородской области, который начался накануне якобы после обстрела со стороны украинских военнослужащих. При этом россияне не предоставили никаких доказательств тому, что ВСУ ударили по российской территории.