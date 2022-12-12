После пожара потоп: Москва стремительно уходит под воду (эпичные видео)

Коммунальщики не могут справиться с последствиями резкого потепления и ливнем

После недавнего масштабного пожара в столице россии "разверзлись хляби небесные". В Москве дождь идет уже второй день и осадки не собираются останавливаться.

Метеорологи россии предупреждают — в декабре в столицу рф пришел тропический ливень. Температура на улице — до плюс пяти градусов по Цельсию.

При этом на земле — остатки предыдущего снегопада. Уже за ночь на понедельник в части районов москвы выпала половина месячной нормы осадков.

Этот день может стать самым дождливым в российской столице за все время погодных наблюдений, побив рекорд почти 40-летней давности. Из-за ливня в аэропортах задержаны или отменены более 60 рейсов. Больше всего в Домодедово и Шереметьево. Залило также и Подмосковье. Вместе с ливнем ночью бушевала гроза.

Но наблюдать дождливую погоду москвичам доведется не долго — уже в ночь с понедельника на вторник все это начнет замерзать, а сверху слегка присыпет снежком во вторник.

Прогноз погоды в москве

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украину также зацепили осадки — во Львове сильный ветер и налипания мокрого снега стали причиной обрушения нескольких деревьев. На дорогах гололедица. Из-за обледенения проводов не курсируют трамваи и троллейбусы.