Після пожежі потоп: Москва стрімко йде під воду (епічне відео)

Комунальники не можуть впоратися з наслідками різкого потепління та зливою

Після нещодавньої масштабної пожежі в столиці росії "розкрилися хляби небесні". У Москві дощ іде вже другий день і опади не збираються зупинятися.

Метеорологи рф попереджають — у грудні до столиці росії прийшла тропічна злива. Температура на вулиці – до плюс п’яти градусів за Цельсієм.

При цьому на землі залишки попереднього снігопаду. Вже за ніч на понеділок у частині районів Москви випала половина місячної норми опадів.

Цей день може стати дощовим у російській столиці за весь час погодних спостережень, побивши рекорд майже 40-річної давнини. Через зливу в аеропортах затримано або скасовано понад 60 рейсів. Найбільше в Домодєдово та Шереметьєво. Залило також Підмосков'я. Разом зі зливою вночі вирувала гроза.

Але спостерігати дощову погоду москвичам доведеться не довго — вже в ніч із понеділка на вівторок все це почне замерзати, а зверху трохи присипе сніжком у вівторок.

Прогноз погоди у Москві

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україну також зачепили опади — у Львові сильний вітер і налипання мокрого снігу спричинили обвалення кількох дерев. На дорогах ожеледиця. Через зледеніння проводів не курсують трамваї та тролейбуси.