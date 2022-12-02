Зима без центрального опалення: що радять жителі Німеччини, які звикли до цього

Німці звикли заощаджувати ресурси взимку, оскільки ціни на комуналку там дуже високі

Російські обстріли української критичної інфраструктури призвели до того, що жителі нашої країни можуть взимку залишитися без тепла, тому зараз є сенс прислухатися до порад мешканців країн, які не мають центрального опалення.

Як повідомляє пресслужба Нафтогазу, однією з таких є Німеччина. У країні приватні будинки мають власні котельні, а багатоповерхівки опалюють за допомогою газового обладнання, при цьому дедалі популярнішими стають альтернативні джерела тепла, на кшталт дров чи сонячної енергії.

Ціни на комуналку в Німеччині дуже високі, а за те, щоб сплатити базовий комплекс послуг за місяць, доведеться викласти приблизно 245 євро (близько 9,5 тисячі гривень).

Тому температуру у своїх будинках німці регулюють вручну за допомогою термостатів і для них навіть вигадали спеціальні рекомендації, згідно з якими для вітальні достатньо +20°C, для ванної – до +22°C, для спальні – +16-18°C, для туалетів та комор – +14-16°C

Зазначається, що зниження температури всього на 1 градус дозволить 6% теплової енергії та відповідно знизити цінник на комуналку.

Є ще кілька побутових лайфхаків, які допомагають заощадити ще більше. Наприклад, душ варто включати уривками, лише коли варто намилитися або змити піну. Також там звикли готувати кілька страв одночасно, щоб зайвий раз не розігрівати плиту чи духовку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як узимку живуть мешканці ще однієї країни без центрального опалення, а саме Японії. Попри в середньому теплий клімат, там теж є регіони, де взимку температура повітря може опускатися до -25 градусів.