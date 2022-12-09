Зима повертається: на яку чекати погоду після аномально теплих вихідних

Українців знову чекають "температурні гойдалки"

Згідно з прогнозами синоптиків, погоду в п’ятницю, 9 грудня, визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади у вигляді снігу з переходом на дощ.

Температура повітря 9 грудня становитиме протягом дня 0+5 градусів, на півдні +4+9, у Криму до +14 градусів, прогнозує синоптик Наталія Діденко. У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг, по обіді без істотних опадів. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

У вихідні, 10 – 11 грудня, вважає синоптик Ігор Кібальчич, в Україні очікується аномально тепла погода завдяки активному виносу повітряних мас з півдня. Середньодобова температура виявиться вищою за норму на 3 – 6 °С, у південних і центральних областях на 7 – 12 °С. Також пройдуть дощі на більшій частині території країни, за винятком східних областей.

Про те, як складатиметься погода протягом місяця, розповіли на сайті "Погодник". Згідно з прогнозом фахівців, у Києві та області температура повітря у грудні буде здійснювати "стрибки" в діапазоні від -12°C до +11°C. Температурний максимум +11°C. Опади очікуються в такі дні: 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022, 15.12.2022, 15.12.2022. Вітру прогнозується до 2.7 м/с.

У західних областях "розкид" температур спостерігатиметься в межах від -17°C до +4°C. Опади очікуються в такі дні: 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 18.12.2022, 18.12.2022. Вітру прогнозується до 2.3 м/с.

У центральному регіоні коливання відбуватимуться в діапазоні від -13°C до +11°C, метеорологічний прогноз наприкінці грудня -14°C — 0°C. Опади очікуються в такі дні: 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022,2.2,2.2,2. Вітру прогнозується до 2.9 м/с.

На півдні, зокрема, у звільненому Херсоні, можна чекати температур у межах від -10°C до +13°C. Опади прогнозуються в такі дні: 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022,2 2.2.1.2.2.2. Синоптики прогнозують вітер до 2.8 м/с.

Нагадаємо, що протягом найближчих 100 років картина погоди суттєво не змінюватиметься.