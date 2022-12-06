Потепління, снігопади та дощі: на українців незабаром чекає різка зміна погоди

Потепління принесе українцям опади у вигляді снігу та дощів

У перші дні грудня практично на всій території України відбулося відчутне зниження температури на тлі високого атмосферного тиску та практично повної відсутності снігового покриву. Такі умови погоди пов’язані з впливом великого та потужного антициклону та спровокованим ним стійким східним вітрам, через які до нас надійшло морозне та сухе повітря з центральної частини Євразії.

Однак згідно з ексклюзивним прогнозом для "Телеграфа" кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця другої декади місяця вплив антициклону почне слабшати, що виражатиметься у збільшенні кількості хмарності, зниженні атмосферного тиску та поступовому потеплінні.

Так, починаючи з вівторка-середи (6-7 грудня) активізуються південно-західні повітряні потоки, які принесуть в Україну більш вологу та теплу повітряну масу. Атмосферні фронти спричинять опади у вигляді снігу з поступовим переходом у дощ протягом 7 – 9 грудня.

Після 10 грудня до нас почне інтенсивніше надходити тепле повітря африканського походження. З огляду на це збільшиться інтенсивність атмосферних опадів, але переважно у вигляді дощу.

На представленій карті добре помітні теплі та холодні повітряні маси, а також їх поширення по території:

Карта прогнозу аномалії температури повітря в Європі на 11 грудня

"Таким чином, у найближчі 6 – 8 днів очікується суттєва хвиля тепла по всій країні з відхиленням середньодобової температури від норми на 3 – 8°С, а місцями у південних та центральних областях – на 9 – 12°С", – каже синоптик.

За словами Кібальчича, погодні умови відповідатимуть більше другій половині жовтня як за температурним тлом, так і по опадах.

Приміром, каже він, денні показники температури повітря в центральних, південних областях, на Поділлі та Криму протягом 8 – 12 грудня коливатимуться в межах +10…+15°С, подекуди не виключено прогрівання і до +18°С. Можливе оновлення температурних рекордів у деяких містах.

Традиційно прохолодніша погода очікується у північних та східних областях, а також у Карпатському регіоні. Тут інтенсивність потепління буде менш вираженою – денні температури становитимуть 0…-5°С, з поступовим підвищенням протягом 8 – 12 грудня до 0…+5°С.

Найнижчі значення температури очікуються 6 – 7 грудня у північних та східних областях – до -9…-14°С.

"Виходячи з очікуваних погодних умов, можна зробити висновок, що в найближчі 10 днів на більшій частині України буде відсутній сніговий покрив. Винятком стане високогір’я Карпат, де більша частина опадів випаде у вигляді снігу. Крім того, інтенсивне потепління супроводжуватиметься виникненням туманів та погіршенням дальності видимості 12-13 грудня також є ймовірність значного посилення вітру в більшості областей", — каже Ігор Кібальчич.

Як повідомлялося, на початку грудня над Україною розгорнулася "битва антициклонів".