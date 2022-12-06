Потепление, снегопады и дожди: украинцев вскоре ждет резкая смена погоды

Потепление принесет украинцам осадки в виде снега и дождей

В первые дни декабря практически по всей территории Украины произошло ощутимое понижение температуры на фоне высокого атмосферного давления и практически полного отсутствия снежного покрова. Такие условия погоды связаны с влиянием обширного и мощного антициклона и спровоцированным им устойчивым восточным ветрам, из-за которых к нам поступил морозный и сухой воздух из центральной части Евразии.

Однако согласно эксклюзивному прогнозу для "Телеграфа" кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича, до конца второй декады месяца влияние этого циклона начнёт ослабевать, что будет выражаться в увеличении количества облачности, понижении атмосферного давления и постепенному потеплению.

Так, начиная со вторника-среды (6–7 декабря) активизируются юго-западные воздушные потоки, которые принесут в Украину более влажную и тёплую воздушную массу. Атмосферные фронты станут причиной осадков в виде снега с постепенным переходом в дождь в течение 7 – 9 декабря.

После 10 декабря к нам начнёт более интенсивно поступать тёплый воздух африканского происхождения. На фоне этого увеличится интенсивность атмосферных осадков, но в основном в виде дождя.

На представленной карте хорошо заметны тёплые и холодные воздушные массы, а также их распространение по территории:

Карта прогноза аномалии температуры воздуха в Европе на 11 декабря

"Таким образом, в ближайшие 6 – 8 дней ожидается существенная волна тепла по всей стране с отклонением среднесуточной температуры от нормы на 3 – 8°С, а местами в южных и центральных областях – на 9 – 12°С", — говорит синоптик.

По словам Кибальчича, погодные условия будут соответствовать больше второй половине октября как по температурному фону, так и по осадкам.

К примеру, говорит он, дневные показатели температуры воздуха в центральных, южных областях, на Подолье и Крыму в течение 8 – 12 декабря будут колебаться в пределах +10…+15°С, местами не исключён прогрев и до +18°С. Возможно обновление температурных рекордов в некоторых городах.

Традиционно более прохладная погода ожидается в северных и восточных областях, а также в Карпатском регионе. Здесь интенсивность потепления будет менее выраженной – дневные температуры составят 0…-5°С, с постепенным повышением в течение 8 – 12 декабря до 0…+5°С.

Наиболее низкие значения температуры ожидаются 6 – 7 декабря в северных и восточных областях – до -9…-14°С.

"Исходя из ожидаемых погодных условий можно сделать вывод, что в ближайшие 10 дней на большей части Украины будет отсутствовать снежный покров. Исключением станет высокогорье Карпат, где большая часть осадков выпадет в виде снега. Кроме того, интенсивное потепление будет сопровождаться возникновением туманов и ухудшением дальности видимости. 12-13 декабря также имеется вероятность значительного усиления ветра в большинстве областей", — говорит Игорь Кибальчич.

Как сообщалось, в начале декабря над Украиной развернулась "битва антициклонов".