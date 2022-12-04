Над Украиной развернулась "битва антициклонов": что блокирует приход тепла

В некоторых регионах установится "весна в декабре", и никаких новых морозов не предвидится

Антициклон Erik практически ушел из Украины, но тепла, похоже, в ближайшие дни не будет.

Причиной этого стали анициклоны Horst и Ilja, которые не дают теплому и влажному воздуху Атлантики зайти на территорию страны. На данный факт обращает внимание синоптик Наталья Диденко.

Поэтому пока что в большинстве областей – холодная и сухая погода – "Период сплошного минуса".

Данный прогноз подтверждают в Укргидрометцентре, уточняя, что температура ночью достигнет показателей ночью 4-9°, в восточных областях до 13° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и большинстве южных областей ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Погода в воскресенье, 4 декабря

В целом погода "следует прогнозу" народного синоптика Владимира Деркача, который предрекал, что первый месяц зимы ожидается переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями. Так, начало декабря, по его мнению, будет холодным, особенно ночью. Затем температура несколько повысится, а ориентировочно с 15 декабря снова придет похолодание, которое усилится до 20 декабря.

В свою очередь, специалисты сайта Метео.UA не склонны слишком драматизировать ситуацию. Они согласны, что в целом погода будет действительно показывать "качели", но минус не будет столь критичным.

Так, в столичном регионе с четверга, 8 декабря, начнется небольшое потепление. Но оно будет недолгим – всего лишь несколько дней.

Примерно такая же метеоситуация будет наблюдаться и в центре страны, но показатели "минусов" будут чуть меньше.

Жителей западных областей, похоже, ждет сплошная "весна в декабре", без похолодания.

Что уже говорить о южанах, которым не достанется ни одного холодного дня, но при сильном ветре.

Впрочем, жителям южных областей не стоит сильно расслабляться: новогоднее похолодание доберется и до них.