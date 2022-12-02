Будет ли в Украине снег на Новый год: синоптики дали прогноз

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на Новый год

Декабрь удивит украинцев погодой, поскольку первая половина месяца выдастся морозной и в некоторые дни ожидаются осадки в виде снега, а во второй половине наступит потепление. Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и стоит ли ожидать зимней сказки.

Согласно прогнозам, в новогоднюю ночь погода в Украине будет теплой. Столбики термометров в некоторых частях страны будут подниматься выше +5 градусов. Соответственно, снега в такую погоду ожидать не стоит.

По данным сайта Gismeteo, накануне праздника дожди ожидаются во Львове, Ужгороде, Харькове, Одессе, Херсоне, а также Запорожье.

В Киеве в преддверии праздника погода ожидается без осадков. В этот день температура воздуха будет опускаться от 0 до -2 градусов. Однако уже 1 января город зальет дождями.

Также погода без осадков ожидается накануне Нового года в Черкассах и Виннице. Однако так же как и в Киеве, Черкассы зальет дождями 1 января. В Виннице ожидается сухая погода в первый день января.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в январе и феврале, а также назвали самый холодный и самый теплый месяц зимы 2022-2023.