Укр

Будет ли в Украине снег на Новый год: синоптики дали прогноз

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Погода в Украине на Новый год Новость обновлена 02 декабря 2022, 16:32
Погода в Украине на Новый год. Фото hi-tech.mail.ru

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на Новый год

Декабрь удивит украинцев погодой, поскольку первая половина месяца выдастся морозной и в некоторые дни ожидаются осадки в виде снега, а во второй половине наступит потепление. Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и стоит ли ожидать зимней сказки.

Согласно прогнозам, в новогоднюю ночь погода в Украине будет теплой. Столбики термометров в некоторых частях страны будут подниматься выше +5 градусов. Соответственно, снега в такую погоду ожидать не стоит.

По данным сайта Gismeteo, накануне праздника дожди ожидаются во Львове, Ужгороде, Харькове, Одессе, Херсоне, а также Запорожье.

Львов, дождь, погода, Новый год
Ужгород, дождь, погода, Новый год
Харьков, дождь, погода, Новый год
Одесса, дождь, погода, Новый год
Херсон, дождь, погода, Новый год
Запорожье, дождь, погода, Новый год

В Киеве в преддверии праздника погода ожидается без осадков. В этот день температура воздуха будет опускаться от 0 до -2 градусов. Однако уже 1 января город зальет дождями.

Киев, дождь, погода, Новый год

Также погода без осадков ожидается накануне Нового года в Черкассах и Виннице. Однако так же как и в Киеве, Черкассы зальет дождями 1 января. В Виннице ожидается сухая погода в первый день января.

Черкассы, дождь, погода, Новый год
Винница, дождь, погода, Новый год

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в январе и феврале, а также назвали самый холодный и самый теплый месяц зимы 2022-2023.

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#Украина #Погода #Снег #Дождь #Новый год