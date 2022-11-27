Синоптики рассказали, какую погоду ждать на Новый год и в каждом месяце зимы

Когда в Украине ожидать настоящих морозов

Погода в Украине в ноябре 2022 года сопровождалась серьезными температурными качелями, однако грядущая зима обещает быть не сильно суровой.

Как пишет издание "Апостроф", ссылаясь на данные синоптиков, зимой 2022-2023 не ожидаются не сильные морозы не снегопады, а средняя температура воздуха установится будет на 2 градуса выше климатической нормы. Как указывается в материале, изначально холода нагрянут в западные и южные регионы Украины, а уже после холоднее станет и на остальной территории нашей страны.

Погода в Декабре

Сообщается, что среднемесячные температурные показатели в декабре будут находится в пределах от -2 до +3 градусов тепла и выше. Данный месяц, согласно прогнозу, сможет порадовать украинцев относительно теплой и мягкой погодой. Однако в небольшой промежуток времени (с 6 по 12 декабря) ожидаются небольшие морозы.

Погода на Новый год

Уже привычной для украинцев стала зима без снежных сугробов и с теплой температурой воздуха. Сообщается, что и этот год не станет исключением. В этот период времени в Украине прогнозируются мокрый снег и оттепель.

Январь

Среднемесячная температура в январе на юге Украины будет самой высокой +1 … +2 градуса тепла, при этом на северо-востоке и востоке -2…-3 градуса. В этом месяце можно будет уже почувствовать приход настоящих морозов. Отмечается, что они будут незначительными, но стойкими. Ожидать их можно в такие периоды: 5-6, 14-15, 27-28 января. Январь окажется куда более снежным, чем декабрь. Практически всё время будет идти снег или мокрый снег, а к концу месяца прогнозируются снегопады. В это же время в некоторых регионах Украины температура воздуха может упасть вплоть до -20 градусов.

Февраль

В среднем температура воздуха в разных областях Украины будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. В период с 6 по 12 февраля ожидается оттепель, а сильные морозы вернутся уже в третьей декаде месяца и продлятся вплоть до середины марта.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие регионы Украины придут морозы, а в каких будет благоприятная погода.

Также мы сообщали о том, что известный украинский синоптик Станислав Щедрин рассказал о том, как изменится погода в Украине уже в ближайшие недели.