Зима в Украине удивит погодой: когда ожидать потепления

Народный синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в декабре

Погода в ноябре отличилась температурными колебаниями, а также осадками в виде снега, которым в середине месяца засыпало некоторые украинские города. Стало известно, какой будет погода в первый месяц зимы — придут ли сильные морозы или же, наоборот, холод сменит резкое потепление.

В первые дни декабря в Украине будет преобладать погода с небольшими морозами, но солнечным небом. Ориентировочно они продержаться до 10-12 декабря, после чего ожидается потепление. Об этом изданию ТСН сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Зима придет по расписанию. По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2-4° мороза и до -7-14° по ночам. В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода. Такая морозная погода продержится где-то до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление", — спрогнозировал синоптик.

Он также отметил, что после 10-12 декабря погода значительно улучшиться. Днем температура воздуха будет подниматься до 0.. +3 градусов, а в южных областях столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов.

Напомним, ранее прогноз на грядущую зиму сделал синоптик Владислав Билык. Он рассказал, какой месяц зимы 2022-2023 будет самым теплым, а какой — самым морозным.