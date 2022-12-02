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Чи буде в Україні сніг на Новий рік: синоптики дали прогноз

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Погода в Україні на Новий рік Новина оновлена 02 грудня 2022, 16:32
Погода в Україні на Новий рік. Фото hi-tech.mail.ru

Синоптики повідомили, якою буде погода в Україні на Новий рік

Грудень здивує українців погодою, оскільки перша половина місяця видасться морозною та у деякі дні очікуються опади у вигляді снігу, а у другій половині настане потепління. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і чи варто чекати на зимову казку.

Згідно з прогнозами, погода у новорічну ніч в Україні буде теплою. Стовпчики термометрів у деяких частинах країни підійматимуться вище +5 градусів. Відповідно, снігу за такої погоди очікувати не варто.

За даними сайту Gismeteo, напередодні свята дощі очікуються у Львові, Ужгороді, Харкові, Одесі, Херсоні та Запоріжжі.

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Харків, дощ, погода, Новий рік
Одеса, дощ, погода, Новий рік
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Запоріжжя, дощ, погода, Новий рік

У Києві у переддень свята погода очікується без опадів. У цей день температура повітря опускатиметься від 0 до -2 градусів. Проте вже 1 січня місто заллє дощами.

Київ, дощ, погода, Новий рік

Також погода без опадів очікується напередодні Нового року у Черкасах та Вінниці. Проте, так само як і в Києві, Черкаси заллє дощами 1 січня. У Вінниці очікується в той самий час очікується суха погода у перший день січня.

Черкаси, дощ, погода, Новий рік
Вінниця, дощ, погода, Новий рік

Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода в січні та лютому, а також назвали найхолодніший і найтепліший місяць зими 2022-2023.

Теги:
#Україна #Погода #Сніг #Дощ #Новий рік