Чи буде в Україні сніг на Новий рік: синоптики дали прогноз

Синоптики повідомили, якою буде погода в Україні на Новий рік

Грудень здивує українців погодою, оскільки перша половина місяця видасться морозною та у деякі дні очікуються опади у вигляді снігу, а у другій половині настане потепління. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і чи варто чекати на зимову казку.

Згідно з прогнозами, погода у новорічну ніч в Україні буде теплою. Стовпчики термометрів у деяких частинах країни підійматимуться вище +5 градусів. Відповідно, снігу за такої погоди очікувати не варто.

За даними сайту Gismeteo, напередодні свята дощі очікуються у Львові, Ужгороді, Харкові, Одесі, Херсоні та Запоріжжі.

У Києві у переддень свята погода очікується без опадів. У цей день температура повітря опускатиметься від 0 до -2 градусів. Проте вже 1 січня місто заллє дощами.

Також погода без опадів очікується напередодні Нового року у Черкасах та Вінниці. Проте, так само як і в Києві, Черкаси заллє дощами 1 січня. У Вінниці очікується в той самий час очікується суха погода у перший день січня.

Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода в січні та лютому, а також назвали найхолодніший і найтепліший місяць зими 2022-2023.