Зима в Україні здивує погодою: коли очікувати потепління

Народний синоптик розповів, яка погода чекає на українців у грудні

Погода у листопаді відзначилася температурними коливаннями, а також опадами у вигляді снігу, яким у середині місяця засипало деякі українські міста. Стало відомо, якою буде погода в перший місяць зими — чи прийдуть сильні морози, чи навпаки, холод змінить різке потепління.

У перші дні грудня в Україні переважатиме погода з невеликими морозами, але сонячним небом. Орієнтовно вони протриматимуться до 10-12 грудня, після чого очікується потепління. Про це ТСН повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Зима прийде за розкладом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денний час до -2-4° морозу і до -7-14° ночами. У той же час опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода "Така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", — спрогнозував синоптик.

Він також зазначив, що після 10-12 грудня погода значно покращає. Вдень температура повітря підніматиметься до 0.. +3 градусів, а в південних областях стовпчики термометрів покажуть від +5 до +9 градусів.

Нагадаємо, раніше прогноз на зиму зробив синоптик Владислав Білик. Він розповів, який місяць зими 2022-2023 буде найтеплішим, а який – найморознішим.