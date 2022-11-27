Синоптики розповіли, яку погоду чекати на Новий рік та кожного місяця зими

Коли в Україні чекати на справжні морози

Погода в Україні в листопаді 2022 року супроводжувалася серйозними температурними гойдалками, проте майбутня зима обіцяє бути не дуже суворою.

Як пише видання "Апостроф", посилаючись на дані синоптиків, взимку 2022-2023 не очікуються не сильні морози не снігопади, а середня температура повітря встановиться буде на 2 градуси вище за кліматичну норму. Як зазначається в матеріалі, спочатку холоди нагрянуть у західні та південні регіони України, а вже потім холодніше стане і на решті території нашої країни.

Погода в Грудні

Повідомляється, що середньомісячні температурні показники у грудні будуть в межах від -2 до +3 градусів тепла та вище. Цей місяць, згідно з прогнозом, зможе порадувати українців щодо теплої та м’якої погоди. Однак у невеликий проміжок часу (з 6 по 12 грудня) очікуються невеликі морози.

Погода на Новий рік

Вже звичною для українців стала зима без снігових кучугур та з теплою температурою повітря. Повідомляється, що цей рік не стане винятком. У цей час в Україні прогнозуються мокрий сніг і відлига.

Січень

Середньомісячна температура у січні на півдні України буде найвищою +1...+2 градуси тепла, при цьому на північному сході та сході -2...-3 градуси. Цього місяця можна буде відчути прихід справжніх морозів. Наголошується, що вони будуть незначними, але стійкими. Очікувати їх можна у такі періоди: 5-6, 14-15, 27-28 січня. Січень виявиться значно сніжнішим, ніж грудень. Майже весь час йтиме сніг чи мокрий сніг, а до кінця місяця прогнозуються снігопади. У цей же час у деяких регіонах України температура повітря може впасти до -20 градусів.

Лютий

У середньому температура повітря в різних областях України коливатиметься від -3 до +2 градусів тепла. У період з 6 по 12 лютого очікується відлига, а сильні морози повернуться вже у третій декаді місяця та триватимуть аж до середини березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до яких регіонів України прийдуть морози, а в яких буде сприятлива погода.

Також ми повідомляли, що відомий український синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, як зміниться погода в Україні вже найближчими тижнями.