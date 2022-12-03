Пять дней до тепла: синоптики рассказали, чего украинцам ждать от антициклона "Эрик"

В Киеве ночью температура снизится до минус 9 градусов

На ближайшие двое суток погодные условия в нашей стране будут определяться действиями обширного антициклона Erik.

Он раскинулся на всю Восточную Европу, отмечает синоптик Игорь Кибальчич.

За счёт того, что данный антициклон сформирован в холодном воздухе арктического происхождения, вместе с ним в Украину поступает прохладный и сухой континентальный воздух. Поэтому среднесуточные температуры ожидаются на 1 – 3 °С ниже нормы.

Поэтому в субботу, 3 декабря, температура воздуха ночью составит -7…-2 °С; на Закарпатье, местами в Одесской области и Крыму 0…+5 °С. Днём существенного прогрева не предвидится и максимальные значения будут колебаться в пределах -4…+1, на Закарпатье и в Крыму +2…+7 °С.

Но уже завтра, 4 декабря, "ночью прикрутит морозом" на севере и востоке до -5-10 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в ночное время составит -8…-3 °С, в Сумской и восточных областях похолодает до -8…-12 °С; на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье около 0 °С. Днём столбики термометров покажут значения -6…-1 °С; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 0…+5 °С.

Сохранится погода без осадков по всей территории страны. Только на крайнем юге Херсонской области в Крыму днём возможны небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега.

В Киеве в субботу-воскресенье — сухая холодноватая погода. Ночью -5-9 градусов, днем около нуля.

Такая же погодная картина, согласно прогнозу Натальи Диденко, сохранится и на следующей неделе, но ненадолго.

"Первая половина следующей недели — холодная (разве что на юге и западе будут преобладать днем небольшие "плюсы"), со второй половины грядущей — везде потеплеет в Украине", — пишет синоптик.

А согласно прогнозу погодного сайта Gismeteo, холода уйдут через пять дней, в четверг, 8 декабря, притом в некоторых областях морозов не предвидится даже до этой даты – сплошная "теплынь".

Напомним, что вторая половина декабря станет в Украине аномально тёплой благодаря воздушным потокам с юго-запада — со стороны Средиземного моря и стран Балканского полуострова.