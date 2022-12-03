П’ять днів до тепла: синоптики розповіли, чого українцям чекати від антициклону "Ерік"

У Києві вночі температура зменшиться до мінус 9 градусів

На найближчі дві доби погодні умови в нашій країні визначатимуться діями обширного антициклону Erik.

Він розкинувся на всю Східну Європу, зазначає синоптик Ігор Кібальчич.

За рахунок того, що цей антициклон сформований у холодному повітрі арктичного походження, разом з ним в Україну надходить прохолодне та сухе континентальне повітря. Тому середньодобові температури очікуються на 1 – 3 °С нижче за норму.

Тож у суботу, 3 грудня, температура повітря вночі становитиме -7…-2 °С; на Закарпатті, місцями на Одещині та Криму 0…+5 °С. Вдень суттєвого прогріву не передбачається і максимальні значення коливатимуться в межах -4…+1, на Закарпатті та в Криму +2…+7 °С.

Але вже завтра, 4 грудня, "вночі прикрутить морозом" на півночі та сході до -5-10 градусів, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря в нічний час становитиме -8...-3 °С, у Сумській та східних областях похолодає до -8...-12 °С; на півдні Одеської області, у Криму та на Закарпатті близько 0 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть значення -6...-1°С; на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 0…+5 °С.

Збережеться погода без опадів на всій території країни. Лише на крайньому півдні Херсонської області в Криму вдень можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу.

У Києві в суботу-неділю — суха холодна погода. Вночі -5-9 градусів, удень близько нуля.

Така сама погодна картина, за прогнозом Наталії Діденко, збережеться і наступного тижня, але ненадовго.

"Перша половина наступного тижня — холодна (хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі "плюси"), з другої половини майбутньої — скрізь потеплішає в Україні ", — пише синоптик.

А згідно з прогнозом погодного сайту Gismeteo, холод піде через п’ять днів, у четвер, 8 грудня, до того ж у деяких областях морозів не передбачається навіть до цієї дати – суцільна "теплинь".

Нагадаємо, що друга половина грудня стане в Україні аномально теплою завдяки повітряним потокам із південного заходу — з боку Середземного моря та країн Балканського півострова.