На Україну насувається потепління: скільки днів до "відлиги"

Після холодів до мінус 14 українців чекають два тижні "тепла"

У перші дні грудня, за прогнозами синоптиків, у районах проведення активних бойових дій, а також в інших регіонах країни помітно похолодає.

Наприклад, сьогодні, 2 грудня, температура вночі очікується від нуля до мінус 5 градусів морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

При цьому на мешканців південно-західних областей чекає невеликий сніг, удень з дощем, місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Такий прогноз дають у Укргідрометцентрі.

Надалі подібна погода утримається протягом першої декади грудня, вважає народний синоптик Стас Щедрін. Температура повітря коливатиметься в межах від -5-14 ночами до -2-6 вдень.

"Однак, приблизно з 14 – 16 грудня, синоптичні процеси над Європою зазнають суттєвих змін. Результатом таких змін стане досить різке падіння атмосферного тиску, перехід до циклонічної циркуляції та суттєве підвищення температури повітря до відлиги", — пише в соціальній мережі колега Щедріна, синоптик Ігор Кібальчич.

Помітно збільшиться кількість хмарності і вищою стане ймовірність випадання опадів переважно у змішаній фазі (сніг, дощ, мряка). Ймовірно, що друга половина грудня відзначиться в Україні як аномально тепла з переважанням вологих повітряних потоків із південного заходу (з боку Середземного моря, країн Балканського півострова та Атлантики).

Таким чином, прохолодна перша половина місяця та тепла друга компенсують одна одну, і середньомісячна температура за підсумком за грудень виявиться близькою до норми.

При цьому перша половина грудня буде сухою, за винятком крайнього півдня та заходу, а ось друга половина місяця за рахунок проходження циклонів та атмосферних фронтів виявиться щедрою на опади. Підсумкова сума опадів за грудень в Україні становитиме близько 100 – 120% від кліматичної норми. Зазначимо і те, що постійного снігового покриву не очікується.

На щастя, така зима буде сприятливою для наших воїнів на фронті, а також для більшості жителів країни – адже що менше пробуде в Україні "генерал Мороз", то легше ми пройдемо холодні зимові місяці.