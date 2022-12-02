На Украину надвигается потепление: сколько дней до "оттепели"

После холодов до минус 14 украинцев ждут две недели "тепла"

В первые дни декабря, согласно прогнозам синоптиков, в районах проведения активных боевых действий, а также в других регионах страны заметно похолодает.

К примеру, сегодня, 2 декабря, температура ночью ожидается от ноля до минус 5 градусов мороза, в северных и восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму дождь; температура ночью 0-5 ° тепла, днем 4-9 °.

При этом жителей юго-западных областей ждет небольшой снег, днем с дождем, местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Такой прогноз дают в Укргидрометцентре.

В дальнейшем подобная погода удержится в течение первой декады декабря, считает народный синоптик Стас Щедрин. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -5-14 по ночам и до -2-6 днем.

"Однако, примерно с 14 – 16 декабря, синоптические процессы над Европой претерпят существенных изменений. Результатом таких перемен станет достаточно резкое падение атмосферного давления, переход к циклонической циркуляции и существенное повышение температуры воздуха до оттепели", — пишет в социальной сети коллега Щедрина, синоптик Игорь Кибальчич.

Заметно увеличится количество облачности и выше станет вероятность выпадения осадков преимущественно в смешанной фазе (снег, дождь, морось). Вероятно, что вторая половина декабря отметится в Украине как аномально тёплая с преобладанием влажных воздушных потоков с юго-запада (со стороны Средиземного моря, стран Балканского полуострова и Атлантики).

Таким образом, прохладная первая половина месяца и тёплая вторая компенсируют друг друга, и среднемесячная температура по итогу за декабрь окажется около нормы.

При этом первая половина декабря будет сухой, за исключением крайнего юга и запада, а вот вторая половина месяца за счёт прохождения циклонов и атмосферных фронтов окажется щедрой на осадки. Итоговая сумма осадков за декабрь в Украине составит порядка 100 – 120% от климатической нормы. Отметим и то, что постоянного снежного покрова не ожидается.

К счастью, такая зима будет благоприятной для наших воинов на фронте, а также для большинства жителей страны – ведь чем меньше пробудет в Украине "генерал Мороз", тем легче мы пройдем холодные зимние месяцы.