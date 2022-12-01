Ветер и мороз до -10℃: погода приготовила испытание для ВСУ (прогноз)

Несколько дней кряду погода на фронте будет очень "свежей"

Начало зимы не пройдет незаметно для украинских защитников, — в первые же дни декабря на фронте заметно похолодает, что, впрочем, может только помочь боевым действиям.

"Телеграф" проанализировал, какая будет погода в ближайшее время в горячих точках в Украине.

Взяли для расчета населенные пункты в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, — для понимания выделили их крестиками на карте боевых действий.

Сватово, Бахмут, Соледар, Угледар и Каховка на карте боевых действий

Как известно, самые горячие бои сейчас идут в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области, — там с субботы, 3 декабря, резко похолодает. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 9-10 градусов мороза, а днем воздух не будет прогреваться выше нуля градусов. При этом также ожидается ветер силой до 28 километров в час, — не штормовой, но все же неприятный на морозе.

Прогноз погоды в Соледаре Донецкой области на 10 дней

Так же холодно будет и в районе Сватового в Луганской области.

Прогноз погоды в Сватово Луганской области на 10 дней

Еще одна точка горячих боевых действий сейчас находится в районе Угледара, — там тоже ожидается до 9 градусов ниже нуля и ветер.

Прогноз погоды в Угледаре Донецкой области на 10 дней

В Херсонской области будет значительно теплее, — там ночью не ожидается морозов ниже 4 градусов, при этом днем температура будет стабильно выше нуля (только в понедельник, 5 декабря, будет ровно ноль градусов). Ветер тоже разгонится до 26-27 км/ч 4-5 декабря.

Прогноз погоды в Каховке Херсонской области на 10 дней

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик спрогнозировал, когда придет потепление в декабре.