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Вітер та мороз до -10℃: погода приготувала випробування для ЗСУ (прогноз)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібрали, за якої погоди українським військовим доведеться вести бої на початку грудня Новина оновлена 01 грудня 2022, 15:09
Розібрали, за якої погоди українським військовим доведеться вести бої на початку грудня. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кілька днів поспіль погода на фронті буде дуже "свіжою"

Початок зими не пройде непомітним для українських захисників — у перші ж дні грудня на фронті помітно похолодає, що, втім, може лише допомогти бойовим діям.

"Телеграф" проаналізував, якою буде погода найближчим часом у гарячих точках в Україні.

Взяли для розрахунку населені пункти у Донецькій, Луганській та Херсонській областях — для розуміння виділили їх хрестиками на карті бойових дій.

Сватове, Бахмут, Соледар, Вугледар та Каховка на карті бойових дій
Сватове, Бахмут, Соледар, Вугледар та Каховка на карті бойових дій

Як відомо, найгарячіші бої зараз йдуть у районі Бахмута та Соледара на Донеччині, — там із суботи, 3 грудня, різко похолодає. Температура повітря вночі опуститься до позначки 9-10 градусів морозу, а вдень повітря не прогріватиметься вище нуля градусів. При цьому також очікується вітер силою до 28 кілометрів на годину — не штормовий, але все ж таки неприємний на морозі.

Прогноз погоди у Соледарі Донецької області на 10 днів
Прогноз погоди у Соледарі Донецької області на 10 днів

Також холодно буде і в районі Сватового в Луганській області.

Прогноз погоди у Сватовому Луганської області на 10 днів
Прогноз погоди у Сватовому Луганської області на 10 днів

Ще одна точка гарячих бойових дій зараз знаходиться в районі Вугледару, — там теж очікується до 9 градусів нижче за нуль і вітер.

Прогноз погоди у Вугледарі Донецької області на 10 днів
Прогноз погоди у Вугледарі Донецької області на 10 днів

На Херсонщині буде значно тепліше, — там вночі не очікується морозів нижче 4 градусів, при цьому вдень температура буде стабільно вищою за нуль (тільки в понеділок, 5 грудня, буде рівно нуль градусів). Вітер також розженеться до 26-27 км/год 4-5 грудня.

Прогноз погоди у Каховці Херсонської області на 10 днів
Прогноз погоди у Каховці Херсонської області на 10 днів

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний синоптик спрогнозував, коли прийде потепління у грудні.

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#Погода #Прогноз погоди #ЗСУ