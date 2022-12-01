Вітер та мороз до -10℃: погода приготувала випробування для ЗСУ (прогноз)

Кілька днів поспіль погода на фронті буде дуже "свіжою"

Початок зими не пройде непомітним для українських захисників — у перші ж дні грудня на фронті помітно похолодає, що, втім, може лише допомогти бойовим діям.

"Телеграф" проаналізував, якою буде погода найближчим часом у гарячих точках в Україні.

Взяли для розрахунку населені пункти у Донецькій, Луганській та Херсонській областях — для розуміння виділили їх хрестиками на карті бойових дій.

Сватове, Бахмут, Соледар, Вугледар та Каховка на карті бойових дій

Як відомо, найгарячіші бої зараз йдуть у районі Бахмута та Соледара на Донеччині, — там із суботи, 3 грудня, різко похолодає. Температура повітря вночі опуститься до позначки 9-10 градусів морозу, а вдень повітря не прогріватиметься вище нуля градусів. При цьому також очікується вітер силою до 28 кілометрів на годину — не штормовий, але все ж таки неприємний на морозі.

Прогноз погоди у Соледарі Донецької області на 10 днів

Також холодно буде і в районі Сватового в Луганській області.

Прогноз погоди у Сватовому Луганської області на 10 днів

Ще одна точка гарячих бойових дій зараз знаходиться в районі Вугледару, — там теж очікується до 9 градусів нижче за нуль і вітер.

Прогноз погоди у Вугледарі Донецької області на 10 днів

На Херсонщині буде значно тепліше, — там вночі не очікується морозів нижче 4 градусів, при цьому вдень температура буде стабільно вищою за нуль (тільки в понеділок, 5 грудня, буде рівно нуль градусів). Вітер також розженеться до 26-27 км/год 4-5 грудня.

Прогноз погоди у Каховці Херсонської області на 10 днів

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний синоптик спрогнозував, коли прийде потепління у грудні.