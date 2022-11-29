Окупанти змінили тактику під Бахмутом: у ЗСУ розповіли про нові складнощі на найбільш "спекотному" напрямку

Погода ускладнює бойові дії і для росіян, і для українських захисників

Окупанти змінили тактику штурмових дій у районі Бахмута (Донецька область), де нині йдуть найзапекліші бої.

Як повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "Еспресо", на цій ділянці фронту противник діє найбільш агресивно та активно застосовує артилерію та піхоту.

За його словами, за день позиції українських захисників зазнають артилерійських обстрілів у середньому 180-200 разів на добу.

Череватий зазначив, що через погодні умови ґрунт у цьому районі стає тяжкою перешкодою для бронетехніки та танків, а тому окупантам довелося поміняти тактику. Тепер вони частіше шлють у бій дрібні піхотні групи, мета яких полягає у спробах просочитися між позиціями ЗСУ.

Проблем для української армії також додає туман, проте бійці знаходять спосіб боротися з окупантами за допомогою безпілотників та інших засобів.

"Армія росії щодобово зазнає великих втрат. Головне, що ворогові не вдається прорвати нашу лінію оборони", — додав він.

Нагадаємо, раніше пресофіцер 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова у фарбах розписала ситуацію, яка відбувається під Бахмутом. Зокрема, вона зазначила, що росіяни шлють піхоту на забій хвилями, а також мають значну перевагу в артилерії.