Процес зниження температури запущено: в Україну вторгається антициклон Erik

Потужних опадів не передбачається, але сильний вітер та ожеледь гарантовані

Попередження синоптиків про зниження температури почнуть реалізовуватися вже у понеділок, 28 листопада.

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, температура повітря коливатиметься від двох градусів морозу до двох тепла у західних та північних областях. У центрі та сході очікується +1+5 градусів. У південній частині +3+7 градусів, у Криму до +10+12 градусів. При цьому найбільша ймовірність опадів – на півночі, у центральних областях та у південній частині України. На заході та сході атмосфера обмежиться хмарністю та туманами. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 м/с, що сприятиме зниженню температури повітря.

У Києві 28 листопада випаде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман.

Також з понеділка почнеться поступова зміна повітряної маси на холоднішу, арктичнішого походження. Вона буде пов’язана з великим та потужним антициклоном Erik, попереджає синоптик Ігор Кібальчич.

А оскільки цей антициклон поступово охопить своїм впливом більшу частину України, то температура повітря знизиться до негативних показників. Суттєвих опадів при цьому не передбачається — зниження температури проходитиме без випадання снігу, і лише у деяких областях сформується незначний сніговий покрив.

В результаті у вівторок, 29 листопада, у західних, Одеській області, також місцями у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов’ї пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, у південних та центральних областях +1...+6°С, днем -1...+4°С, на півдні та на Закарпатті +4...+9°С.

У середу, 30 листопада, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території країни без опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у південній частині та Приазов’ї пориви 17 – 22 м/с. На акваторії Азовського моря очікуються згінно-нагінні явища. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -2...+3°С.

У четвер, 1 грудня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у південній частині та Приазов’ї пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°С, на півдні та в Криму 0...+5°С. Вдень повітря прогріється до -3...+2°С, у південній частині та Криму +2...+7°С.

У п’ятницю, 2 грудня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°С, у південних областях та Криму -1...+4°С, днем -2...+3°С, на півдні та в Криму +2...+7°С.

На вихідні, 3 – 4 грудня, утримається антициклональний характер погоди. Суттєвих опадів не передбачається. Вітер переважно східного спрямування, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -7...-2°С, вдень -4...+1°С. У південній частині та на Закарпатті вночі близько 0°С, удень +1…+6°С.

Водночас нагадаємо, що надати значного впливу на погоду в Україні антициклону не вдасться: за прогнозами синоптиків, у грудні в країні очікується багато опадів.