Процесс снижения температуры запущен: в Украину вторгается антициклон Erik

Мощных осадков не предвидится, но сильный ветер и гололедица гарантированы

Прогнозы синоптиков о предстоящем резком снижении температуры начнут осуществляться уже в понедельник, 28 ноября.

Так, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза до двух тепла в западных и северных областях. В центре и востоке ожидается +1+5 градусов. В южной части +3+7 градусов, в Крыму до +10+12 градусов. При этом самая большая вероятность осадков – на севере, в центральных областях и в южной части Украины. На западе и востоке атмосфера ограничится облачностью и туманами. В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 м/с, что будет способствовать снижению температуры воздуха.

В Киеве 28 ноября выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

Также с понедельника начнётся постепенная смена воздушной массы на более холодную, арктического происхождения. Она будет связана с обширным и мощным антициклоном "Erik", предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

А так как данный антициклон охватит постепенно своим влиянием большую часть Украины, то температура воздуха снизится до отрицательных показателей. Существенных осадков при этом не предвидится, поэтому понижение температуры произойдёт без выпадения снега и только в некоторых областях сформируется незначительный снежный покров.

В результате во вторник, 29 ноября, в западных, Одесской области, также местами в северных и центральных областях пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7 – 12 м/с, в Приазовье порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, в южных и центральных областях +1…+6 °С, днём -1…+4 °С, на юге и в Закарпатье +4…+9 °С.

В среду, 30 ноября, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории страны без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 м/с, в южной части и Приазовье порывы 17 – 22 м/с. На акватории Азовского моря ожидаются сгонно-нагонные явления. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -2…+3 °С.

В четверг, 1 декабря, облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 7 – 12 м/с, в южной части и Приазовье порывы 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 °С, на юге и в Крыму 0…+5 °С. Днём воздух прогреется до -3…+2 °С, в южной части и Крыму +2…+7 °С.

В пятницу, 2 декабря, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 °С, в южных областях и Крыму -1…+4 °С, днём -2…+3 °С, на юге и в Крыму +2…+7 °С.

На выходные, 3 – 4 декабря, сохранится антициклональный характер погоды. Существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -7…-2 °С, днём -4…+1 °С. В южной части и на Закарпатье ночью около 0 °С, днём +1…+6 °С.

В то же время напомним, что оказать решающее значение на погоду в Украине антициклону не удастся: согласно прогнозам синоптиков, в декабре в стране ожидается много осадков.