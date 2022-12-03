Приготовьте теплые вещи: какой будет погода на Рождество

В Украине на новогодние праздники ожидаются морозы

Декабрь 2022 в Украине запомнится переменчивой погодой, среди которой будут периоды заморозков, так и периоды тепла. Начало января, на которое выпадают новогодние праздники, тоже продолжат эту тенденцию.

Как говорится в прогнозе Гисметео, январь начнется с сильных морозов, которые вскоре сменятся "легким минусом", а местами и вовсе плюсовой температурой.

На западе холодать начнет в последней декаде декабря, а морозы продержатся вплоть до Рождества, после которого температура воздуха за пару дней поднимется вплоть до ноля.

Подобная ситуация будет наблюдаться и в центральных областях, хотя там морозы продержатся несколько дольше.

На восток похолодание придет лишь накануне Нового года, а морозы там будут держаться вплоть до конца праздничного периода.

Традиционно наиболее теплым местом в Украине являются южные области, однако новогоднее похолодание доберется и туда. Впрочем, как и в других областях, долго оно не продлится, а столбик термометра не будет показывать слишком низких значений.

Как сообщалось ранее, погода в Украине на следующей неделе ожидается зимней с легкими морозами, которые к выходным сменятся на существенное потепление вплоть до +10 градусов.