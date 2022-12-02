Землю накрыла долгая магнитная буря: чего ждать от солнечной активности в декабре

Когда ждать магнитных бурь в декабре

Декабрь 2022 года будет относительно спокойным в плане солнечной активности, из-за чего на Земле прогнозируются лишь несколько дней, когда стоит ждать магнитных бурь.

Как информирует Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая из них уже накрыла нашу планету и будет продолжаться ориентировочно до 3 декабря.

Впрочем, из-за ее низкой интенсивности особого воздействия на самочувствие людей она не окажет.

Еще две слабые бури произойдут уже в конце месяца, а именно 22-24 декабря и 26-29 декабря.

Также сообщается, что существенная геомагнитная активность ожидается 17 и 18 декабря, однако ее мощности будет недостаточно, чтобы классифицировать происходящее, как магнитную бурю.

Магнитные бури являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Сильные возмущения могут влиять на самочувствие людей и работу энергосетей.

Обычно их воздействие на человека проявляется в виде ухудшения настроения, головных болей или повышенной сонливости. Впрочем, их влияние может проявлять себя в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее мы писали о нескольких советах, которые помогут улучшить свое самочувствие зимой. Также мы сообщали о том, как продержаться здоровым до весны.