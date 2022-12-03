Приготуйте теплі речі: якою буде погода на Різдво

В Україні на новорічні свята очікуються морози

Грудень 2022 року в Україні запам’ятається мінливою погодою, серед якої будуть періоди заморозків, так і періоди тепла. Початок січня, на який випадають новорічні свята, також продовжать цю тенденцію.

Як говориться в прогнозі Гісметео, січень почнеться з сильних морозів, які незабаром зміняться "легким мінусом", а подекуди — плюсовою температурою.

На заході похолодає в останній декаді грудня, а морози протримаються аж до Різдва, після якого температура повітря за пару днів підніметься аж до нуля.

Подібна ситуація спостерігатиметься і в центральних областях, хоча там морози протримаються дещо довше.

На схід похолодання прийде лише перед самим Новим роком, а морози там триматимуться аж до кінця святкового періоду.

Традиційно найтеплішим місцем в Україні є південні області, проте новорічне похолодання дістанеться і туди. Втім, як і в інших областях, воно довго не триватиме, а стовпчик термометра не показуватиме занадто низьких значень.

Як повідомлялося раніше, погода в Україні наступного тижня очікується зимовою із легкими морозами, які до вихідних зміняться на суттєве потепління аж до +10 градусів.