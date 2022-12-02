Землю накрила довга магнітна буря: чого чекати від сонячної активності у грудні
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Коли чекати магнітних бур у грудні
Грудень 2022 буде відносно спокійним у плані сонячної активності, через що на Землі прогнозуються лише кілька днів, коли варто чекати магнітних бур.
Як інформує Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша з них уже накрила нашу планету і продовжуватиметься орієнтовно до 3 грудня.
Втім, через її низьку інтенсивність особливо помітно на самопочуття людей вона не вплине.
Ще дві слабкі бурі відбудуться вже наприкінці місяця, а саме 22-24 грудня та 26-29 грудня.
Також повідомляється, що суттєва геомагнітна активність очікується 17 та 18 грудня, проте її потужності буде недостатньо, щоб класифікувати те, що відбувається, як магнітну бурю.
Магнітні бурі є наслідком взаємодії сонячного вітру та магнітосфери Землі. Сильні обурення можуть впливати на самопочуття людей та роботу енергомереж.
Зазвичай їх вплив на людину проявляється у вигляді погіршення настрою, головного болю або підвищеної сонливості. Втім, він також може проявляти себе в індивідуальному порядку.
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