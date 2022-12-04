Над Україною розгорнулася "битва антициклонів": що блокує прихід тепла

У деяких регіонах встановиться "весна у грудні", і жодних нових морозів не передбачається

Антициклон Erik практично пішов із України, але тепла, схоже, найближчими днями не буде.

Причиною цього стали аніциклони Horst та Ilja, які не дають теплому та вологому повітрю Атлантики зайти на територію країни. На цей факт звертає увагу синоптик Наталія Діденко.

Тому поки що у більшості областей – холодна та суха погода – "Період суцільного мінусу".

Цей прогноз підтверджують в Укргідрометцентрі, уточнюючи, що температура вночі досягне показників вночі 4-9°, у східних областях до 13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Погода в неділю, 4 грудня

Загалом погода "слідує прогнозу" народного синоптика Володимира Деркача, який передрікав, що перший місяць зими очікується мінливим — похолодання чергуватиметься з відлигами. Так, початок грудня, на його думку, буде холодним, особливо вночі. Потім температура дещо підвищиться, а приблизно з 15 грудня знову прийде похолодання, яке посилиться до 20 грудня.

У свою чергу, фахівці сайту Метео.UA не схильні надто драматизувати ситуацію. Вони згодні, що в цілому погода дійсно показуватиме "гойдалку", але мінус не буде таким критичним.

Так, у столичному регіоні з четверга, 8 грудня, розпочнеться невелике потепління. Але воно буде недовгим – лише кілька днів.

Приблизно така сама метеоситуація спостерігатиметься і в центрі країни, але показники "мінусів" будуть трохи меншими.

На мешканців західних областей, схоже, чекає суцільна "весна у грудні", без похолодання.

Що вже говорити про жителів півдня, яким не дістанеться жодного холодного дня, але при сильному вітрі.

Втім, жителям південних областей не варто розслаблятися: новорічне похолодання дістанеться і до них.